Названы лучшие стрижки всех времен

Журнал Vogue выбрал лучшие стрижки всех времен. Список знаменитостей, носивших такие прически, опубликован на сайте издания.

Одной из лучших стрижек признали удлиненный боб до плеч. С такой прической ходили героиня Гвинет Пэлтроу в комедии «Семейка Тененбаум», американская писательница Джоан Дидион, актриса Фэй Данауэй в документальном детективе о Бонни и Клайде и телезвезда Ким Кардашьян.

Похожее каре с короткой челкой носили актриса Мишель Пфайффер в триллере «Лицо со шрамом», Ума Турман («Криминальное чтиво»), певица Дебора Харри, а также японский модельер Рэи Кавакубо.

Издание также отметило длинные волосы с четким срезом, как у актрис Одри Хепберн и Джейн Биркин и немецкой модели Верушки.

Наконец, ультракороткое каре в стиле Натали Портман из криминальной драмы «Леон», которое также носили танцовщица Луиза Брукс, супермодель Наоми Кэмпбелл и певица Леди Гага.

Ранее в декабре Vogue составил список причесок, которые стали трендом благодаря знаменитостям в 2018 году. У женщин наиболее востребованными оказались стрижка короткий боб, челка и платиновое окрашивание.

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