Найден способ сохранить прическу зимой

Стилист и бьюти-редактор Эрика Смит, обладающая сильно вьющимися волосами, рассказала, как сохранить прическу и привести волосы в порядок в холодное время года. Ее советы опубликовал The Cut.

Во-первых, девушка порекомендовала поменять обычную наволочку на шелковую. По ее словам, зимой кончики волос подвержены ломкости из-за сухого холодного воздуха, однако шелковая поверхность минимизирует наносимый им вред.

Вдобавок Смит посоветовала трехступенчатый уход, максимально увлажняющий волосы. Например, он может состоять из шампуня, кондиционера для волос и масла.

Также эксперт предложила девушкам носить бини (простая вязаная шапка без завязок, которая удерживается на голове без каких-либо дополнительных элементов — прим. «Ленты.ру») на атласной подкладке, которые наносят волосам меньше вреда, чем другие шапки.

Помимо этого, Смит порекомендовала обзавестись хорошей увлажняющей маской и домашним увлажнителем воздуха.

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