Раскрыт способ создания идеальной прически без укладки

Основатель лондонского салона красоты Hare & Bone стилист Сэм Бернетт (Sam Burnett) раскрыл способ создания идеальной прически без укладки, а также объяснил, почему стоит перестать пользоваться расческой. Его слова приводит The Sun.

Вместо того чтобы сушить волосы феном перед сном, Бернетт предложил дать им высохнуть естественным образом ночью. «Заплетите волосы в косы или соберите в пучок, когда они высохнут на 50 процентов. Выбирайте размер и расположение кос или пучка в зависимости от желаемой формы волн», — призвал мастер.

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Кроме того, Бернетт посоветовал отказаться от использования расчески во время сушки головы. «Пока волосы мокрые, щетина расчески нарушает расположение и структуру волос, создавая нежелательные изгибы», — объяснил он и порекомендовал расчесывать волосы пальцами.

Ранее в октябре основатель сиднейского салона красоты Raw стилист Энтони Нейдер назвал главные ошибки, которые совершают женщины во время укладки волос. По мнению эксперта, секрет красивых волос заключается не в количестве нанесенных на них средств, а в правильной сушке головы после мытья.

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