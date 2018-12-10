Названы самые популярные у знаменитостей прически

Американское модное издание Vogue составило список причесок, которые стали трендом благодаря знаменитостям в 2018 году.

У женщин наиболее востребованными оказались стрижка короткий боб, челка и платиновое окрашивание.

Предпринимательница Кайли Дженнер не раз выкладывала в Instagram фотографии с осветленными волосами или с каре. Точно так же стриглись и ее старшая сестра Ким Кардашьян, модель Хейли Болдуин, певица Дженнифер Лопес, актриса Зендая и другие.

Не менее популярным оказались темные оттенки волос. В этом году актриса Блейк Лайвли и R’n’B-исполнительница Бейонсе побывали брюнетками. Этот тренд поддержала и Энн Хэтэуэй.

Самым запоминающимся изменением внешности среди мужчин издание назвало новую стрижку поп-певца Джастина Бибера, который коротко остриг волосы в честь женитьбы на Хейли Болдуин.

В ноябре оттенок волос «эспрессо» (espresso hair) стал трендом в Голливуде. Стилисты объяснили, что на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого. Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес.

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