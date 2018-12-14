Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп появилась на публике в среду, 12 декабря, с новым цветом волос, который рассмешил зрителей. Об этом сообщает USA Today.

На кадрах выложенного в сеть интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити видно, что волосы первой леди страны стали более светлого оттенка. Пользователи Twitter тут же бросились критиковать ее новый внешний вид.

«Благодаря цвету волос Дональд и Мелания теперь очень похожи», — язвили одни.

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«Возможно, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница», — издевались другие.

«Мелания, красить волосы в ванной комнате Белого дома не совсем хорошая затея», — шутили третьи.

В октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.

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