Мать сестер Хадид раскрыла правду о внешности дочерей

Бывшая фотомодель и мать топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид рассказала правду о внешности своих дочерей в ответ на комментарий одного из пользователей Instagram.

55-летняя Хадид опубликовала фотографию, в описании к которой призналась, что избавилась от грудных имплантов, филлеров (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру») и ботокса. Помимо комплиментов подписчиков появились оскорбления в адрес ее дочерей. Их авторы утверждали, что красота девушек — заслуга пластических хирургов.

«А как насчет твоих дочерей? Особенно Беллы. Она красивая, но в ее губах филлеры», — интересовались они.

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«Никто из моих детей никогда не пользовался филлерами или ботоксом, в их телах нет инородных предметов. Они знают, что это такое, поскольку видели мои мучения», — высказалась Иоланда Хадид в защиту Беллы и Джиджи.

В июне 2018 года сама Белла Хадид заявила, что никогда в жизни не делала пластических операций. Супермодель призналась, что слишком боится хирургов и не хотела бы портить свою естественную генетическую красоту.

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