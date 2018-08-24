Белла Хадид напомнила миру о забытых джинсах из 2000-х

Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках рекламной кампании популярного в 2000-х производителя джинсовой одежды True Religion. Об этом сообщает InStyle.

«Белла была не только вдохновением, но и неотъемлемой частью визуализации этой кампании, представляющей бренд следующему поколению поклонников True Religion», — поделились представители марки.

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 20 Авг 2018 в 1:30 PDT

Фотосессия проходила в здании пустого склада и на заднем сидении автомобиля.

Белла Хадид заявила, что счастлива сниматься в этой рекламной кампании, так как «выросла с True Religion» и рада быть частью следующей главы в истории бренда.

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В июле модные эксперты объявили, что длинные джинсы свободного кроя, закрывающие щиколотки, придут на смену популярным укороченным брюкам mom jeans. По их словам, следующим трендом 2018 года станут прямые или чуть расклешенные джинсы полной длины, сделанные из тонкой ткани-стретч.

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