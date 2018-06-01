Белла Хадид рассказала правду о своем лице

Американская супермодель Белла Хадид заявила, что никогда в жизни не делала пластических операций, сообщает Daily Mail.

Слухи о том, что модель перенесла пластику носа и несколько других процедур еще в начале своей карьеры, появились среди поклонников в 2013 году. Однако, по словам Хадид, она слишком боится операций и не стала бы портить свою естественную генетическую красоту.

«Люди думают, я перенесла все эти операции. А знаете что? Можно ведь сделать снимок моего лица. Я боюсь даже филлеров для увеличения губ. Я бы не хотела так уродовать свою внешность», — рассказала топ-модель.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2013 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.

Материалы по теме Весенний урожай Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты

В декабре 2016 года жительница Нью-Йорка потратила более 15 тысяч долларов, чтобы стать похожей на американскую супермодель Беллу Хадид. 25-летняя Банни Смит, которая работает менеджером, перенесла ринопластику (изменение формы носа), изменила подбородок, сделала инъекции ботокса и филлеров. Отмечается, что теперь пользователи социальных сетей, знакомые и прохожие подмечают сильное сходство американки со знаменитостью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!