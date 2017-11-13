Белла Хадид с накладной челкой покривлялась в купальном халате

https://www.instagram.com/bellahadid

Американская модель Белла Хадид опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись подготовки к фотосессии.

На записи видно, как стилист примеряет ко лбу Хадид накладную челку. Сама модель в белом купальном халате и в огромных очках строит при этом смешные рожицы в объектив смартфона и хихикает. Для какого бренда или издания предназначена съемка, в ходе которой была сделана запись, не сообщается.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.