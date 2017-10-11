Белла Хадид отметила день рождения без нижнего белья

Американская модель Белла Хадид опубликовала в среду, 11 октября, в своем Instagram-аккаунте фотографию в откровенном платье с разрезом до талии. В таком наряде она отпраздновала свой день рождения.

В комментариях под снимком пользователи заметили, что в разрезе не видно нижнего белья, из чего сделали вывод, что девушка его не надела. «Белла, ты забыла надеть трусы!» — написал Хадид ее подписчик.

A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Oct 10, 2017 at 9:56pm PDT

3 октября Хадид рассказала молодежному изданию Complex о том, какие кроссовки она любит и носит. Девушка также сообщила о своем сотрудничестве со спортивной компанией Nike и призналась, что ее фаворитами являются Nike Air Max 95.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.