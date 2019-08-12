Белла Хадид снялась для обложки журнала с оголенной грудью

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась для обложки модного журнала Pop с оголенной грудью. Фотография опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания.

На снимке Белла Хадид позирует в кожаной куртке с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Она расстегнута таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголена. Автором съемки стал фэшн-фтограф Хьюго Комте, а стилисткой выступила Ванесса Рейд.

BELLA 🌹 @thepopmag @vanessareidofficial @chiwonghair @namiyyy @samuel_pidgen @luizmattos1906 @imgmodels @bottegaveneta @the_art_board @benkelwaystudio @bellahadid Фото опубликовано @hugocomte

Поклонники Хадид восхитились новой фотографией модели. «Боже, она просто идеальна!» — восхищался один комментатор. «Ты буквально самая красивая женщина в мире, Белла», — хвалила другая подписчица. «Потрясающая работа потрясающей команды», — отметила еще одна читательница.

Ранее в августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась для обложки итальянской версии американского модного журнала Vogue. На одном из снимков 48-летняя Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета. В другой руке модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы.

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