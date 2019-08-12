Белла Хадид снялась для обложки журнала с оголенной грудью

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась для обложки модного журнала Pop с оголенной грудью. Фотография опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания.
На снимке Белла Хадид позирует в кожаной куртке с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Она расстегнута таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголена. Автором съемки стал фэшн-фтограф Хьюго Комте, а стилисткой выступила Ванесса Рейд.
Поклонники Хадид восхитились новой фотографией модели. «Боже, она просто идеальна!» — восхищался один комментатор. «Ты буквально самая красивая женщина в мире, Белла», — хвалила другая подписчица. «Потрясающая работа потрясающей команды», — отметила еще одна читательница.
Ранее в августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась для обложки итальянской версии американского модного журнала Vogue. На одном из снимков 48-летняя Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини — свисающими туфлями салатового цвета. В другой руке модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы.