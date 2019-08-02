Тучная модель снялась в купальнике для обложки модного журнала

Японская тучная модель и актриса Наоми Ватанабе снялась для обложки нью-йоркского журнала The Cut. Снимки с фотосессии появились в Instagram-аккаунте издания.

На обложке Ватанабе позирует, сидя на стуле в белом купальнике и черных босоножках. «Я не то, что бы люблю себя за то, что я толстая. Мне просто нравится, кем я являюсь сейчас. Какое бы тело у меня ни было, мне нравится принимать его. Так выражается любовь: любите себя в любом размере», — процитировали администраторы аккаунта японскую актрису.

Однако многих читателей разозлила новая обложка журнала. «Вообще-то это отвратительно. Почему вы рекламируете нездоровые тела? Я не против бодипозитива, но я просто не понимаю тех, кто поддерживает нездоровый образ жизни», — возмутился один подписчик. «Мир сходит с ума со всеми этими позитивными кампаниями. Тело — это очень важно. Нельзя разделять тело и душу, иначе вы никогда не достигните гармонии», — посетовала другая пользовательница. «Она что, знаменита в Японии только благодаря своей полноте и обиженности на весь мир?» — удивился третий комментатор.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал актрису. «Наоми, ты наша королева!» — восхитился один поклонник. «Просто икона!» — хвалил Ватанабе другой.

В марте американская плюс-сайз модель Палома Элессер снялась для обложки мексиканской версии модного журнала Vogue. На снимке тучная модель позирует в черном бюстгальтере, юбке и белой рубашке нараспашку.

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