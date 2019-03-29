Тучная модель показала тело на обложке журнала Vogue

Американская плюс-сайз модель Палома Элессер снялась для обложки мексиканской версии модного журнала Vogue. Фотография первой страницы апрельского номера опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания.
На снимке тучная модель позирует в черном бюстгальтере и белой рубашке нараспашку. «Давайте поговорим о силе уникальности», — подписали администаторы публикацию в соцсети.
Автором съемки стала фотограф Касс Берд. Помимо обложки в ее профиле появились пляжные и студийные кадры фотосессии Элессер для Vogue Mexico.
В марте еще одна американская плюс-сайз модель Эшли Грэм попала на обложку апрельского номера австралийской версии журнала Harper’s Bazaar. В новом выпуске модель рассказала о трудностях в карьере, с которыми ей приходится сталкиваться из-за пышных форм.