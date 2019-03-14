Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала

Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм рассказала о трудностях в карьере, с которыми ей приходится сталкиваться из-за пышных форм. Ее слова приводит Daily Mail.

По словам Грэм, многие мировые дизайнеры по-прежнему не хотят учиться одевать тучных женщин. «Я и мой стилист Джоржен Фостер часто предлагаем модельерам сотрудничество. Но обычно они отказывают или говорят, что у них нет на это времени или денег», — посетовала полная модель.

Изображение: Harper's Bazaar Australia

Несмотря на это, Эшли Грэм попала на обложку апрельского номера австралийской версии журнала Harper’s Bazaar. На снимке девушка позирует в бордовом кожаном плаще австралийского бренда Maticevski, стоимость которого составляет 3,5 тысячи долларов.

В октябре 2018 года поклонники ополчились на Эшли Грэм из-за ее похудения. «Отвратительно! Как ты могла променять свое прекрасное тело на эту мерзкую худобу? Не верю своим глазам. Иди съешь чизбургер, слабачка!» — негодовали они в социальных сетях.

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