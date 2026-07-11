В США предупредили Буданова о фатальных последствиях протестов против мобилизации

Аналитик Риттер: Протесты во Львове обернутся для Буданова фатальными последствиями

Начавшиеся во Львове протесты против принудительной мобилизации могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На это указал военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Подожди, они еще до тебя доберутся», — написал эксперт, напомнив о судьбе диктатора Бенито Муссолини, которого в 1945 году расстреляли участники итальянского сопротивления при попытке покинуть страну. Риттер отметил, что «это будет не из приятных зрелищ».

8 июля во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула. Позднее стало известно, что силовики начали охоту на участников бунта.