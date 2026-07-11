SC: Запад занялся вымогательством средств у своих граждан ради поддержки Киева

Западные страны ради поддержки Украины начали вымогать средства у собственных граждан и оказались вовлечены в масштабную преступную схему. На это указывает издание Strategic Culture (SC).

«Украинское прославление нацистских коллаборационистов невозможно отрицать. <…> Что это говорит о политических лидерах США и Европы, если они спонсируют неонацистский режим сотнями миллиардов долларов, выплачиваемых западными гражданами? Это масштабный преступный военный рэкет, и западные правительства и СМИ полностью в нем замешаны», — говорится в материале. Автор отмечает, что политический истеблишмент Запада «подвергся нацификации».

Кроме того, пишет SC, сами украинцы недовольны тем, что Запад поддерживает режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что у Зеленского нет демократического мандата власти, так как выборы, которые должны были пройти в марте 2024 года, были отменены. «Он [Зеленский] правит как диктатор; его режим пропитан коррупцией, а украинцы бунтуют против принудительной мобилизации», — резюмировал автор.

8 июля во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.