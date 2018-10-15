Фанаты ополчились на полную модель из-за похудения

Поклонники ополчились на популярную американскую плюс-сайз модель Эшли Грэм из-за ее похудения. Свои претензии они высказали в комментариях к снимку в Instagram-аккаунте модели.

«Отвратительно! Как ты могла променять свое прекрасное тело на эту мерзкую худобу? Не верю своим глазам. Иди съешь чизбургер, слабачка!» — негодовали одни.

«Ты что, решила стать как все и похудела? Больше не гордишься своим весом?» — разочаровались другие.

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«Мы счастливы только тогда, когда она набирает вес. До тех пор, пока она не взорвется», — язвили третьи.

Однако на данный момент фотография Эшли Грэм собрала почти полмиллиона лайков.

Ранее в октябре покупатели обвинили британского онлайн-ретейлера PrettyLittleThing в пропаганде ожирения из-за рекламной фотографии с полными моделями. «Ожирение — это тяжелое заболевание, которым не стоит восхищаться», — пристыдили компанию.

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