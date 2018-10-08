Бренд уличили в пропаганде ожирения в рекламе купальников

Поклонники обвинили британского онлайн-ретейлера PrettyLittleThing в пропаганде ожирения из-за рекламной фотографии с полными моделями. Кампания появилась в официальном Instagram-аккаунте бренда.

На снимке запечатлены две популярные плюс-сайз модели. 28-летняя Табрия Мейджорс из Лос-Анджелеса демонстрировала однотонный желтый купальный костюм, а ее коллега — 19-летняя Кайла Джейн — полосатый бикини.

«От этой фотографии веет болезненностью», — ужаснулись подписчики.

«Ожирение — это тяжелое заболевание, которым не стоит восхищаться», — согласились другие.

«Слишком уродливо, чтобы выкладывать в Instagram», — критиковали третьи.

Некоторые из них заметили, что фотографы отретушировали тело Джейн. «И зачем они отфотошопили живот девушки справа. После такого не призывайте нас любить свое тело», — возмущались они.

Тем не менее на данный момент публикация собрала около 140 тысяч лайков.

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В сентябре самая полная в мире плюс-сайз модель Тесс Холлидей опубликовала фотографию, где она запечатлена обнаженной. На снимке 33-летняя модель лежит на боку в пшеничном поле с лимонным платком в руке и демонстрирует поклонникам свое тело и татуировки.

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