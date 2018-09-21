Самой полной в мире модели предрекли смерть

Британский журналист Пирс Морган написал самой полной модели в мире Тесс Холлидей письмо с призывом похудеть. Его опубликовало издание Daily Mail.

Морган признался, что увидел Тесс на обложке модного журнала Cosmopolitan, а написать решился после того, как она опубликовала в Instagram фотографию в нижнем белье.

«Ты же страдаешь патологическим ожирением. Я не осуждаю тебя, как сейчас, несомненно, напишет легион твоих поклонников. Это просто факт. Медики ставят такой диагноз всем, кто весит на 50 килограммов больше нормы. И это ты. Патологическое ожирение — это серьезная проблема. Страдающие этой болезнью рискуют заработать диабет, высокое давление, камни в желчном пузыре, остеоартрит, сердечные заболевания и рак. Другими словами, ты можешь умереть», — предостерег журналист в письме.

Затем Морган призвал Холлидэй перестать лгать себе, потому что ни один полный человек не может быть по-настоящему счастливым, и добавил, что продюсеры зарабатывают большие деньги, эксплуатируя ее внешность.

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Мужчина признался, что его тело тоже не идеально, но он старается поддерживать форму и регулярно занимается спортом. «У тебя же два маленьких сына. Одному — 13, а второму — всего два. Ты должна жить и быть для них матерью, — говорилось в письме далее. — Тесс, самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать — это начать сбрасывать вес, а не набирать его».

В августе Тесс Холлидей попала на обложку британской версии журнала Cosmopolitan. На снимке Холлидей отправляет читателям воздушный поцелуй, позируя в атласном боди. «Она не соответствует узким (и метафорическим, и буквально) стандартам красоты, но является образцом для подражания», — говорится на сайте издания.

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