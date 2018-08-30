Полуобнаженная модель весом 130 килограммов оказалась на обложке модного журнала

Самая пышная в мире модель Тесс Холлидей (Tess Holliday) попала на обложку британской версии журнала Cosmopolitan. Выдержки из ее интервью, которое появится в октябрьском номере издания, опубликованы на его сайте.

«Она не соответствует узким (и метафорически, и буквально) стандартам красоты, но является образцом для подражания», — говорится в публикации. На снимке Холлидей отправляет читателям воздушный поцелуй, позируя в атласном боди.

The Independent опубликовала фрагменты интервью, в которых девушка рассказала, что дважды подвергалась сексуальному насилию. По словам девушки, в ночь, когда это произошло, она не понимала, что ее партнер совершает в ее отношении насильственные действия. Позже она осознала, что мыслила как типичная жертва, даже считая насильника милым.

«В первый раз я позволила ему сделать это, но мне дали понять, что у меня нет выбора. И поэтому я не понимала, что это изнасилование. Второй раз я была в его гостиной, он начал делать шаги ко мне. Я не желала, чтобы это повторилось вновь, однако это случилось снова», — вспоминает 32-летняя Холлидей.

В 2017 году Холлидей стала одним из участников акции #MeToo, направленной против сексуальных домогательств, напоминает The Independent. Она рассказывала в Instagram, что после изнасилования была напугана, испытывала стыд и чувство вины. Холлидей атаковали множеством циничных комментариев, на которые модель начала отвечать. В результате выяснилось, что у насильника был пистолет. Однако пользователи продолжали оставлять негативные комментарии, на что девушка попросила их замолчать.

Тесс Холлидей считается самой тяжеловесной в мире работницей модной индустрии — ее вес составляет около 130 килограммов. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management.

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