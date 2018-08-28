Анестезиолог изнасиловал россиянку под наркозом и пошел под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача — анестезиолога, обвиняемого по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

«По версии следствия, 2 августа 2017 года обвиняемый, находясь на рабочем месте в помещении одного из обществ с ограниченной ответственностью, оказывающего частные услуги по косметологии и пластической хирургии в городе Самаре, совершил изнасилование пациентки, находящейся после операции под общим наркозом», — говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего врача с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

2 августа сообщалось, что в Ярославле судебные приставы задержали стоматолога, задолжавшего клиентам более миллиона рублей.

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