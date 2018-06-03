Российский главврач оказался любителем детского порно

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в отношении заведующего поликлиникой в Вологодской области за распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По данным следствия, мужчина в течение четырех лет скрывался за псевдонимом и публиковал в интернете порнографические фото и видеоматериалы с несовершеннолетними, в том числе не достигшими возраста 14 лет.

«В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 242 и частью 2 статьи 242.1 УК России («Незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних»)», — говорится в сообщении.

В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошел обыск, в ходе которого были изъяты компьютеры. Как сообщает управление, от врача поступило заявление о явке с повинной.

В июне 2013 года бывший лидер ярославского отделения ЛДПР Алексей Молодцов был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года за распространение детского порно в интернете. Молодцова признали виновным по части 2 статьи 242.1 УК РФ (хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием СМИ). Дело политика рассматривалось в особом порядке, так как он полностью признал свою вину.

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