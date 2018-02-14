Педофилов в России начнут сажать пожизненно

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, если они повлекли тяжкие последствия для жизни и здоровья. Об этом на пленарном заседании заявила руководитель межфракционной рабочей группы по разработке документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Интерфакс».

«Согласно статистике Следственного комитета России, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 году возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности, при этом в 2016 году возбуждено 5835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия», — сказала Яровая.

Она отметила, что в прошлом году жертвами подобных преступлений стали 4245 несовершеннолетних россиян. Из них 40 процентов (около 1,8 тысячи пострадавших) составили дети в возрасте до 10 лет.

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По словам Яровой, «из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже», поэтому сроки давности по таким преступлениям предложили приостановить до достижения жертвами совершеннолетия.

Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, будет признаваться отягчающим вину преступлением, добавила вице-спикер. Такими же обстоятельствами будут признаны распространение порнографии среди детей в интернете и принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.

Документ уже поддержали Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, министерство юстиции, министерство здравоохранения, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт имени Сербского.

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