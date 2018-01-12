Россиянин пять лет насиловал малолетних дочерей родственников

В Воткинске (Удмуртия) завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего россиянина, которого обвиняют в совершении серии изнасилований, сообщает региональное управление Следственного комитета.

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По версии следствия, с 2012 по 2017 год мужчина ездил в гости к родственникам в один из населенных пунктов Воткинского района, а также в Ижевск и Чайковский. Пользуясь гостеприимством и оставаясь на ночь, он насиловал детей хозяев дома. Жертвами стали девочки в возрасте четырех, пяти и девяти лет.

Изнасилования гость снимал на видео и показывал другим потерпевшим. Информация в правоохранительные органы поступила только после того, как одна из девочек рассказала о преступлениях родителям. В тот же день педофил был задержан и заключен под стражу. Детей допрашивали с участием психолога.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что насильник болен педофилией — патологической сексуальной тягой к малолетним. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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