Получивший «Золотой глобус» Джеймс Франко получил и обвинения в педофилии

Американского актера Джеймса Франко обвинили в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней. Артист подчеркнул в опубликованном на YouTube интервью, что эти заявления не соответствуют действительности.

После того как Франко наградили «Золотым глобусом» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» за его фильм «Горе-творец», сразу несколько женщин рассказали в Twitter о его неподобающем поведении. В частности, актриса Вайолет Пэйли сообщила, что он притянул ее голову к своему пенису в машине, а также пытался затащить 17-летнюю подругу артистки в номер отеля.

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Студентка киношколы Франко Сара Тифер-Каплан пожаловалась, что ей пришлось сниматься обнаженной в его фильмах. «Помнишь, несколько недель назад ты сказал, что моя обнаженка в двух твоих фильмах за сто долларов в час — не эксплуатация, потому что я подписала контракт?» — написала она.

«Вещи, которые я видел в Twitter, недостоверны, но я полностью поддерживаю то, что люди рассказывают о своих переживаниях и могут быть услышаны», — подчеркнул Франко.

Джеймс Франко начал актерскую карьеру в конце 1990-х, сыграв в сериале «Чудики и чокнутые». В 2001-м он получил «Золотой глобус» за главную роль в биографической картине «Джеймс Дин». Актер также снимался в фильмах «Человек-паук», «Эскадрилья "Лафайет"», «Лавлэйс».

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