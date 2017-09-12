Джеймс Франко поведал о съемке сцен секса в сериале о порно

Американский актер Джеймс Франко рассказал, что выступил режиссером двух эпизодов сериала «Двойка», в котором играет главную роль. Артист поведал о том, как ставил эротические сцены, пишет New York Post.

«Я раньше никогда не снимал постельные моменты. Мы установили определенные рамки. Перед съемкой я общался с каждым из актеров, объяснил им все, прежде чем взять их в проект. Мы приняли все меры для того, чтобы сделать это настолько комфортно, насколько было возможно», — отметил Франко.

«У нас нет беспричинных сцен секса — нам было важно передать атмосферу того, как это выглядело на самом деле», — объяснил актер, напомнив, что сериал основан на реальных событиях.

«Двойка» посвящена порноиндустрии Нью-Йорка 1970-1980-х годов. Франко сыграл в проекте сразу двух персонажей — братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино, которые по сюжету стали ключевыми фигурами в производстве фильмов для взрослых. Премьера сериала состоялась 10 сентября на телеканале HBO.



