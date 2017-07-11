Вышел второй тизер сериала о порно с Джеймсом Франко

В сети появился второй тизер сериала «Двойка» (The Deuce). Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Шоу расскажет о порноиндустрии Нью-Йорка 1970-1980-х годов. Над «Двойкой» работают создатели сериала «Прослушка» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканус.

Главные роли исполнят американские актеры Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол. Франко сыграет сразу двух персонажей — братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино, которые по сюжету стали ключевыми фигурами в производстве фильмов для взрослых. Джилленхол выступит проституткой по прозвищу Конфетка.

Премьера проекта состоится на 10 сентября на телеканале HBO.