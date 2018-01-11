Пять девушек обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации

Пять женщин обвинили американского актера Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Los Angeles Times.

Четыре из них — бывшие студентки киношколы артиста, еще одна называет Франко своим ментором. Одна из обвинительниц, 33-летняя Хилари Дьюсом, рассказала о съемке в стрипклубе, когда студенткам пришлось надеть маски и нижнее белье. При этом Франко подошел к женщинам и спросил: «Ну что, кто хочет снять кофту?»

По словам студентки, она поняла, что была выбрана не за профессиональные качества и талант, а за то, что у нее красивая грудь. Дьюсом добавила, что Франко травмировал многих людей за годы преподавания.

Как заявила Кэти Райан, актер заставлял студенток думать, что им будут предложены роли в том случае, если они согласятся раздеться или вступить в сексуальную связь.

10 января Джеймса Франко обвинили в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней.

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