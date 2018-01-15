В книге Джеймса Франко нашли инструкцию по совращению девочек

В книге «Анонимные актеры» Джеймса Франко обнаружили инструкцию по совращению юных поклонниц. Об этом сообщает People.

В главе «Расскажи правду» Франко пишет, что благодаря известности в его жизни много секса. «Многие актеры добиваются этого, используя свою звездность», — отмечает автор.

«У меня было что-то практически со всеми моими коллегами по съемочной площадке, и я выработал методику для того, чтобы у меня кто-то был каждый вечер», — говорится в книге.

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В качестве одного из методов, пишет Франко, он просит «маленьких девочек», попросивших актера сфотографироваться с ними, прислать ему снимок на электронную почту. «Таким образом я могу быстро дать им свои контакты перед толпой фанатов, а позже найти способ встретиться с ними», — объясняет он.

Франко отмечает, что постоянно путешествует, и это позволяет ему встречаться «с девушками по всему миру», и те обычно готовы переспать с ним еще раз, если он вновь посещает их город.

Книга Франко вышла в 2013 году, но привлекла к себе внимание после обвинений актера в попытке совратить несовершеннолетнюю девушку. Еще пять женщин заявили о сексуальной эксплуатации со стороны артиста. Говоря о своей книге, Франко называл ее «художественным вымыслом, направленным на поиск реальности».

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