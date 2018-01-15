Поддержавшего феминисток актера обвинили в сексуальных домогательствах

Актера Азиза Ансари, в 2016 году вошедшего в рейтинг самых влиятельных людей по версии журнала Time, обвинили в сексуальных домогательствах. 23-летняя американка Грейс (полное имя не раскрывается) в красках описала приставания артиста в статье на портале Babe.

По словам женщины, инцидент произошел год назад на вечеринке в честь вручения премии «Эмми». Грейс решила поведать о случившемся после того, как в январе 2018-го Ансари получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер» за фильм «Мастер не на все руки». Артист также выступал в поддержку жертв сексуальных домогательств в Голливуде и ранее неоднократно называл себя феминистом.

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По словам девушки, Ансари пригласил ее на свидание, которое завершилось в квартире артиста. Американка рассказала, что он начал приставать к ней, целовать и раздевать ее, «несмотря на вербальные и невербальные намеки на то, что она испытывает дискомфорт». Грейс подчеркнула, что Ансари постоянно засовывал ей пальцы в рот, пока она пыталась отпихнуть его.

«По большей части я пыталась выразить, что не хочу этого, отодвигаясь от него и что-то бормоча. В какой-то момент я просто перестала двигаться», — призналась девушка. После нескольких его попыток заняться с Грейс сексом ей удалось вызвать такси и уехать домой.

Азиз Ансари уже прокомментировал обвинения, заявив, что сексуальные отношения с Грейс происходили с согласия обеих сторон, а он, в свою очередь, был «удивлен и обеспокоен», узнав, что девушка восприняла все иначе. Его слова передает TMZ.

Ансари снимался в таких проектах, как «Парки и зоны отдыха», «Клиника», «Люблю тебя, чувак» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

Ранее в январе в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней обвинили актера Джеймса Франко. Это произошло после того, как артиста наградили «Золотым глобусом» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» за его фильм «Горе-творец».

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