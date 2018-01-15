Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин на приставания

Французская актриса Катрин Денев принесла извинения жертвам сексуальных домогательств, которых оскорбила ее поддержка права мужчин приставать к женщинам. В открытом письме, опубликованном в газете Liberation, она подчеркнула, что продолжает придерживаться своих взглядов несмотря на критику.

Денев объяснила, что в обращении, которое она подписала ранее в январе, нигде не оправдываются изнасилования и сексуальные домогательства. Письмо осуждает процессы, в которых благодаря бездоказательным обвинениям в интернете люди лишались работы и подвергались гонениям в СМИ, отметила актриса.

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«Мне не нравится характеристика нашего времени, когда каждый считает, что имеет право судить других», — объявила Денев. Она добавила, что подписала обращение, потому что опасается «чисток в сфере искусства».

10 января сообщалось, что Денев и еще 99 известных француженок выступили в защиту мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах из-за навязчивого флирта. Женщины заявили, что «попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые и неуклюжие», не могут считаться преступлением.

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