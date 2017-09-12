Культура
 

Джеймс Франко показал задницу в надежде продать фильм

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Вышел трейлер комедийного биографического фильма «Горе-творец». Ролик появился на YouTube-канале A24 во вторник, 12 сентября.

Режиссером ленты выступил Джеймс Франко, он же исполнил главную роль. В одной из сцен трейлера актер полностью раздевается. «Я должен показать задницу, чтобы продать фильм!» — объясняет его персонаж. Также в «Горе-творце» появятся Дэйв Франко и Сет Роген.

Картина выйдет на экраны 1 декабря. Она рассказывает историю создания «худшего фильма всех времен и народов» — «Комната», режиссером которого выступил Томми Вайсо.

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