Джеймс Франко показал задницу в надежде продать фильм

Вышел трейлер комедийного биографического фильма «Горе-творец». Ролик появился на YouTube-канале A24 во вторник, 12 сентября.

Режиссером ленты выступил Джеймс Франко, он же исполнил главную роль. В одной из сцен трейлера актер полностью раздевается. «Я должен показать задницу, чтобы продать фильм!» — объясняет его персонаж. Также в «Горе-творце» появятся Дэйв Франко и Сет Роген.

Картина выйдет на экраны 1 декабря. Она рассказывает историю создания «худшего фильма всех времен и народов» — «Комната», режиссером которого выступил Томми Вайсо.