Майкл Дуглас на всякий случай опроверг возможные обвинения в мастурбации

Лауреат премии «Оскар» Майкл Дуглас заявил, что не мастурбировал перед сотрудницей своей продюсерской компании. Подобных обвинений актеру никто не предъявлял, сообщает Deadline.

Дуглас сам обратился к журналистам, заявив, что его намерены подставить. «Мой адвокат рассказал, что The Hollywood Reporter собирается опубликовать историю о сотруднице, которая работала на меня около 32 лет назад», — объяснил он.

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По словам актера, женщина обвиняет его в том, что он мастурбировал перед ней, грязно ругался и использовал похабные выражения. Впоследствии Дуглас якобы уволил ее и сделал все, чтобы она больше не нашла работу в Голливуде. Артист подчеркнул, что это ложь и фабрикация.

На момент написания заметки The Hollywood Reporter не опубликовал никаких материалов, связанных с мастурбацией голливудской звезды.

73-летний Дуглас снялся в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Игра» и «Человек-муравей». Он получил «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» за ленту «Уолл-стрит».

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.

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