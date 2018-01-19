Культура
 
Последние новости
Песков объяснил попадание крещенского купания Путина на видео
Рассекречена косметичка для космонавтов
Американка заставила пятилетнюю дочь платить за квартиру
Россиянин потребовал от ТНТ извиниться биткоинами за извинения
Вышел «худший клип года на нелепейшую песню года»
Карманники оставили сына Газманова без денег и паспорта во время шопинга
Российский газ развернули у побережья США

Майкла Дугласа все-таки обвинили в публичной мастурбации

Перейти в «Мою Ленту»
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас

Журналистка Сюзан Броуди стала невольной свидетельницей того, как мастурбирует актер Майкл Дуглас. Об этом она рассказала The Hollywood Reporter.

По словам женщины, инцидент произошел в конце 1980-х годов, когда ей было 40 лет. Броуди устроилась на работу в продюсерскую компанию Дугласа. Она заявила, что постоянно выслушивала развратные комментарии своего начальника и терпела от него насмешки с сексуальным подтекстом.

«Однажды я громко засмеялась, и он крикнул группе агентов: "О, да она крикунья. Держу пари, она кричит в койке". Когда я попросила его не говорить такие неуместные вещи, он расхохотался так, что порозовел», — вспомнила журналистка.

Броуди подчеркнула, что Дуглас принялся мастурбировать при ней во время работы, когда они пытались придумать персонажа, похожего на инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. «Майкл расстегнул брюки, и я поняла, что что-то неладно. Он похвалил мои идеи насчет персонажа, но его голос понизился. Я увидела, что он засунул обе руки в расстегнутые штаны. К своему ужасу я поняла, что он гладил своей пенис. Через несколько секунд он испытал оргазм», — поведала женщина.

Журналистка отметила, что после этого убежала домой и больше никогда не оставалась с Дугласом в одном помещении наедине. Через несколько месяцев актер уволил ее.

Майкл Дуглас узнал о материале The Hollywood Reporter до его публикации. Он заранее объявил, что не мастурбировал перед сотрудницей, назвав все обвинения ложью и фабрикацией.

73-летний Дуглас снялся в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Игра» и «Человек-муравей». Он получил «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» за ленту «Уолл-стрит».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Предыстория: Майкл Дуглас на всякий случай опроверг возможные обвинения в мастурбации
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Michael Douglas, Alleged Harassment, Media and the #MeToo Moment
Брижит Бардо обвинила жертв насилия во лжи и вспомнила о своей попе
Катрин Денев и еще 99 француженок поддержали право мужчин приставать к женщинам
95-летний создатель Человека-паука достал медсестер просьбами об оральном сексе
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня

«Это был протест и вой женщин»

Пионер российского рейва о свободе, экспериментах и забытых писателях 90-х
14:19Сегодня

Человек-муравей стал человеком года

15:33Сегодня

Болливуд впервые в истории кино покажет миру фильм о месячных

16:03Сегодня

Вышел «худший клип года на нелепейшую песню года»

Культура00:0817 января

Сексуальная контрреволюция

Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
13:50Сегодня

Звезда «Безумного Макса» оказался рэпером из 90-х

01:1318 января

Армен Джигарханян попал в больницу

14:56Сегодня

Вышедший из тюрьмы рэпер украл оружие, накупил марихуаны и снова сел

Культура00:0315 января
Алена Долецкая

«Это же кровь из глаз!»

Алена Долецкая о пиджаке Путина, аресте Ходорковского и своей новой работе
12:03Сегодня

Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен

01:13Сегодня

Погиб примкнувший к ИГ немецкий рэпер Deso Dogg

13:12Сегодня

Российский фильм установил рекорд по киносборам

Россия
Виновник трагедии«Часто шутил про бурятов, расизма не скрывал»
Одноклассник об ученике, устроившем резню в бурятской школе
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
«Славяне — хорошие рабы»
Цыгане делают миллионы на инвалидах и обращаются с ними как с животными
Мать раненной топором бурятской школьницы рассказала о пережитом дочерью
Два священника подрались из-за ворованных церковных окон и попали на видео
Кремль прокомментировал нападение на школу в Бурятии
Татьянам на катке ВДНХ пообещали привилегии
Все материалы
Мир
Кремль прокомментировал предложение перенести из Минска переговоры по Донбассу
Российские военные уйдут из сирийского города перед вторжением турок
Папа Римский поддержал педофилов и взбесил чилийцев
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Израиль? Нет, спасибо
Ненависть к евреям объединила черных, геев, мусульман и любителей свастики
В США наказали запустившего руки в нижнее белье американки полицейского
«Пока не было этих бородатых, жили как европейцы»
Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит
Все материалы
Бывший СССР
Жесткий приход
Латвийцы искали хорошей жизни, а попали в грибное рабство
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Латвиец пережил стрельбу в упор, удар топором и наезд трактора
Раскрыты подробности новогоднего отдыха Порошенко на Мальдивах
США передали украинским радикалам противотанковые комплексы
В подконтрольном Киеву городе Донбасса погиб наблюдатель ОБСЕ
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
Все материалы
Экономика
Зря работали
Богатейший штат Америки оставит миллионы стариков без денег
Российский газ развернули у побережья США
Ядерный шторм
Чего боится мировая элита
На Украине нашли золото
Сын бывшего премьера возглавит главный военный банк России
ЦБ потребовал от уехавшего из России бизнесмена продать банк
Обвал биткоина объяснили лунным Новым годом
Все материалы
Силовые структуры
Рубанул: подросток напал на школу в Бурятии
Он поджег класс и бил жертв топором
Быстрые и опасные
Самые популярные машины российских бандитов из лихих 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Крокодил из Петербурга оказался хранителем бомб
Карманники оставили сына Газманова без денег и паспорта во время шопинга
Мэр Махачкалы в 72 раза занизил стоимость государственной земли
Опубликовано видео задержания напавшего на школу бурятского подростка
Все материалы
Наука и техника
«Это привело к страшнейшим и кровавым событиям»
На Украине не раз предавали Россию и объединялись с ее врагами. Кто виноват?
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
За что боролись
СПИД из Донбасса атаковал Украину. Эпидемия уже началась
Рогозин обвинил США в провалах «Роскосмоса»
Россия создаст беспроводные ракеты
Россия отказалась присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия‍
Германия назвала самое страшное оружие России в Сирии
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Конор, выскочи на минуту! Поговорить надо!»
UFC едет в Россию. Бою Нурмагомедова и Макгрегора — быть?
Тренер «Манчестер Юнайтед» одобрил покупку Роналду
Чиновники запутались в попытках оправдать «заболевших» российских легкоатлетов
Шарапова осталась единственной надеждой России в Австралии
Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально подтвердили
Теннисистки странным образом разыграли бутылку воды
Английский тренер объявил себя любителем покурить трубы и поесть гравия
Все материалы
Культура
«Это был протест и вой женщин»
Пионер российского рейва о свободе, экспериментах и забытых писателях 90-х
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Найди китайца
Ловкий азиат научит россиян прятаться от властей
Человек-муравей стал человеком года
Вышел «худший клип года на нелепейшую песню года»
Звезда «Безумного Макса» оказался рэпером из 90-х
Вышедший из тюрьмы рэпер украл оружие, накупил марихуаны и снова сел
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ничего страшного в обнаженном теле нет»
Россиянка обтягивается латексом и покоряет американцев
Заскучавший на дебатах депутат уснул в прямом эфире
Владельцам умирающих телефонов позволили поболтать
В сети начали флешмоб в поддержку станцевавших полуголыми ульяновских курсантов
Диана Шурыгина обращается к Сергею Семенову«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!»
Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Новую олимпийскую форму россиян осмеяли и сравнили с одеждой гопников
Все материалы
Ценности
Мясной царь
Турецкий мясник накормил Ди Каприо и задал перца интернету
Модель plus-size предстала в образе развратной монахини
Собаки отберут работу у моделей
Мусульманке в хиджабе доверили рекламу средства для волос
Принца Гарри и его невесту превратили в ужасающих кукол
Новую жену футболиста Тарасова затравили за любовь к меху
Жизнь семьи мальчика в расистской худи H&M превратилась в хаос
Все материалы
Путешествия
«Они блюют на наши клумбы»
Туристы приносят деньги, но делают жизнь местных невыносимой
Папа Римский обвенчал пару на борту самолета
Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию
Турфирма заплатит за неприличные названия британских городов
Омич пришел в ужас от небрежности грузчиков аэропорта
Турфирма изобразила Украину без Крыма и оскандалилась
Россияне отобрали у россиян биткоины на Пхукете
Все материалы
Из жизни
Из мира Барби
Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
«Это было очень ярко и больно»
Он всю жизнь рассказывает о сексе с пришельцами. И даже пишет об этом картины
Американский подросток рассказал о подготовке к концу света
Американец вспомнил об обиде десятилетней давности и поджег дом
В Австралии дрон спас тонущих в океане подростков
Американцы рассказали о самых необычных местах для секса
Все материалы
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
«Тойоты», про которые вы не слышали
Самые редкие автомобили марки Toyota
Большой. Квадратный. Новый – «Гелик»
Все, что нужно знать про совершенно новый Mercedes-Benz G-Class прямо сейчас
Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8
Пикап Ford переделали в брутальный сверхроскошный внедорожник
Цунами заставило бывшего инженера Toyota разработать плавающий электрокар
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
В петербургской квартире под слоями краски нашли уникальные росписи
Все материалы