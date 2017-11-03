Алек Болдуин на всякий случай покаялся перед женщинами на фоне секс-скандалов

Американский актер и режиссер Алек Болдуин объявил, что «относился к женщинам крайне сексистски». Артист выступил с признанием на мероприятии медиацентра «Пейли», пишет The Hollywood Reporter.

«Я издевался над женщинами, я пренебрегал женщинами, я недооценивал женщин. И это не правило — иногда я делал то, что многие мужчины делают. Это когда ты не обращаешься с женщиной так же, как с мужчиной», — покаялся Болдуин.

Актер подчеркнул, что он из поколения людей, где такое отношение к женщинам считается нормой, и он хочет, чтобы это изменилось. Болдуин добавил, что знал или подозревал о некоторых случаях домогательств, но и представить себе не мог такого масштаба, «когда о приставаниях сообщают сотни и сотни женщин».

Некоторые пользователи соцсетей отреагировали на выступление актера с недоверием. В частности, его заподозрили в попытке принести извинения прежде, чем кто-то из его жертв расскажет о его домогательствах.

«Алек Болдуин действительно попытался извиниться раньше, чем его жертвы начнут говорить. ПНХ (осуждаю такой поступок — прим. «Ленты.ру»)», — написала @beanz425.

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«Ты должен скрывать весьма интересные вещи, раз предвосхищаешь обвинения в свой адрес. Будем следить за развитием событий!» — отметил @ClamantisD.

В октябре несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана.

Алек Болдуин снялся в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Мой ангел-хранитель», «На грани», «Привычка жениться», «Ток-радио» и «Отступники». В сентябре он был удостоен премии «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» за пародию на президента США Дональда Трампа.