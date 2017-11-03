Звезда «Входа в пустоту» заявила о двойном изнасиловании Вайнштейном

Американская актриса Пас де ла Уэрта, известная по фильмам «Вход в пустоту» и «Спеши любить», заявила, что продюсер Харви Вайнштейн дважды ее изнасиловал. Об этом артистка рассказала CBS News. в пятницу, 3 ноября.

Де ла Уэрта поведала, что встретила Вайнштейна на вечеринке в октябре 2010 года. Он вызвался подвезти ее до дома, поскольку они жили по соседству. Продюсер настоял на том, чтобы они выпили дома у актрисы, и, оказавшись с ней наедине, изнасиловал ее. «Он бросил меня на кровать, расстегнул штаны, и все это произошло абсолютно внезапно», — отметила артистка.

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После этого Вайнштейн в течение месяца названивал де ла Уэрте, а 23 декабря того же года пришел к ней домой. Актриса рассказала, что впустила продюсера домой и он изнасиловал ее во второй раз. Она объяснила, что в то время была крайне пьяна и не могла заняться «сексом по согласию».

Отмечается, что полиция Нью-Йорка начала расследование по факту обвинений де ла Уэрте.

33-летняя Пас де ла Уэрта также снялась в сериале «Подпольная империя» и лентах «Правила виноделов», «Сильная женщина», «Обнаженная», «Медсестра» и «Предел контроля».

В октябре десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. После этого аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана.