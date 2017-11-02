Лана Дель Рей отказалась от песни про вагину со вкусом колы из-за Вайнштейна

Певица Лана Дель Рей больше не будет исполнять свою песню 2012 года Cola из-за упоминания в ней продюсера Харви Вайнштейна. Об этом артистка заявила MTV News.

«Когда я писала эту песню, то представляла Харви Вайнштейна или похожего на него персонажа. Я видела в нем кого-то доброжелательного, как гражданина Кейна (главный герой одноименного фильма режиссера Орсона Уэллса — прим. «Ленты.ру»)», — объяснила Дель Рей.

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Исполнительница подчеркнула, что раньше композиция казалась ей забавной, но после новостей о секс-скандале вокруг Вайнштейна она больше так не думает: «Теперь она, разумеется, кажется мне грустной. Я поддерживаю женщин, которые высказались о произошедшем».

Трек Cola вошел в альбом Дель Рей Paradise. Песня начинается со слов «Моя вагина на вкус как пепси-кола». В ней также присутствуют строчки «Харви в небе с бриллиантами, и из-за этого я схожу с ума».

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании. На фоне их признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.