Британские полицейские вычислили педофила по кольцу на его руке

В Шотландии 30-летнего педофила узнали по кольцу на фотографии с двухлетней жертвой, которую он загрузил в сеть. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 11 января.

Джозеф Уайт неоднократно домогался до девочки и делился своими фантазиями с другими извращенцами по WhatsApp. Во время обыска в доме Уайта полицейские нашли множество непристойных фото и скрытую камеру, которая снимала женщин во время посещения туалета. Они отметили, что на подозреваемом было то же кольцо, что и на фотографиях.

У педофила также нашли телефон и компьютер, которые он использовал, чтобы загружать в сеть и скачивать изображения детей, подвергающихся насилию. Уайт подтвердил, что все находки, в том числе кольцо с фото, принадлежат ему.

В суде преступник рассказал, что обнаружил в себе склонность к педофилии год назад и использовал мессенджер, чтобы общаться с другими извращенцами и перестать загружать фотографии из сети.

Уайта осудили по трем статьям за сексуальное насилие и признали виновным в хранении непристойных фотографий детей и их съемке.

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