Польских педофилов выставили напоказ

В Польше в государственном реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера, в открытом доступе опубликованы личные данные (имена, фото и адреса) опасных педофилов и насильников, сообщает РИА Новости.

В открытой части реестра в настоящее время перечислены 768 человек. Главным образом это педофилы, совершившие изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении детей в возрасте до 15 лет, а также лица, признанные виновными в изнасиловании с особой жестокостью. В реестре указано, в каких населенных пунктах пребывают указанные лица в настоящий момент. Под угрозой заключения под стражу они обязаны сообщать в полицию об изменении места своего проживания или пребывания, а полиция будет обновлять соответствующие сведения в реестре.

Руководители учебных заведений, а также организаторы внешкольных занятий и детского отдыха обязаны проверять по этому реестру всех лиц, которые претендуют на вакансии, связанные с работой с детьми и подростками. Невыполнение этого требования влечет штраф, ограничение свободы или арест.

«Право на защиту наших детей мы ставим выше, чем анонимность преступников», — прокомментировал новые правила Збигнев Зебро, генеральный прокурор и министр юстиции Польши. По его словам, всякий, кто претендует на половую свободу детей, должен быть готов не только к длительному заключению, но и к отказу от анонимности. «Преступник и после выхода из тюрьмы окажется «под постоянным контролем, поскольку окружающие будут знать, кто их сосед», — добавил Зебро.

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В польском государственном реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера, имеется также часть с ограниченным доступом, в которой в настоящее время значится 2614 имен. Получить информацию из этого списка могут лишь уполномоченные лица, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что суд Абу-Даби приговорил к смертной казни 33-летнего пакистанца, изнасиловавшего и убившего 11-летнего мальчика с российским гражданством. Власти также постановили, что преступник должен заплатить семье погибшего 200 тысяч дирхамов (54,4 тысячи долларов), чтобы компенсировать их страдания. Мальчик по имени Азан Маджид пропал 1 июня 2017 года после того, как пошел в мечеть. На следующий день тело ребенка нашли на крыше его собственного дома. На теле обнаружили следы удушения и сексуального насилия.

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