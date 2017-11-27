В ОАЭ казнят педофила за изнасилование и убийство 11-летнего россиянина

Суд Абу-Даби приговорил к смертной казни 33-летнего пакистанца, изнасиловавшего и убившего 11-летнего мальчика с российским гражданством. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает The Khaleej Times.

Власти также постановили, что преступник должен заплатить семье погибшего 200 тысяч дирхамов (54,4 тысячи долларов), чтобы компенсировать их страдания.

Мальчик по имени Азан Маджид пропал 1 июня 2017 года после того, как пошел в мечеть. На следующий день тело ребенка нашли на крыше его собственного дома. На нем обнаружили следы удушения и сексуального насилия. Около тела был обнаружен Коран, пишет IBTimes.

Оперативники нашли виновника — им оказался родственник мальчика, 33-летний пакистанец. Выяснилось, что он переоделся женщиной, заманил ребенка на крышу и надругался над ним.

Как уточняет Gulf News, отец Маджида — пакистанец, мать — гражданка России, потому он тоже имеет российское гражданство.