Карлика-педофила в Великобритании пожалели из-за роста и почти простили

В Великобритании смягчили наказание карлику-педофилу, который приставал к детям в интернете, из-за его роста. Годовой тюремный срок для него отложили по меньшей мере на два года, сообщает New York Post.

По словам судьи, 26-летний Брайан Энтони Боуэн (Bryan Anthony Bowen) «эмоционально неадекватен» и ему будет «очень тяжело» в тюрьме.

Как отмечает издание, в дальнейшем с молодого человека сняли обвинительный приговор. Он также получил возможность в течение 10 лет проходить профилактику сексуальной агрессии.

Боуэн обязан будет следовать коментантскому часу с девяти часов вечера до семи утра. Его имя помещено в регистр секс-преступников.

По версии следствия, мужчина переписывался с двумя девочками 13 и 15 лет в Facebook, просил их отправить интимные фото и заняться с ним сексом. Боуэн признался в полиции, что был уверен, будто подросткам больше 16 лет.