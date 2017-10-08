Футболист «Реала» отпраздновал день рождения с полицейскими-карликами

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес отпраздновал 20-й день рождения с карликами-полицейскими. Фотографии с мероприятия появились в Twitter-аккаунте испанского журналиста Эммануэля Тремекере.

Французский футболист устроил вечеринку у бассейна. Помимо друзей Эрнандес пригласил на праздник пару карликов, одетых в форму «Реала» с полицейскими фуражками, резиновыми дубинками и игрушечными пистолетами.

Футболист выложил фотографии в Instagram, однако вскоре удалил их из-за негативных комментариев, посыпавшихся на него.

Защитник перешел в столичный клуб в июле 2017 года из мадридского «Атлетико». Контракт рассчитан на шесть лет. Он дебютировал в составе «Реала» 17 августа. Француз вышел на поле на 75-й минуте, заменив Марко Асенсио.

Эрнандес — претендент на награду Golden Boy, которая является аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.