Игрок «Реала» назвал чернокожего соперника обезьяной

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль был обвинен в расистских оскорблениях в адрес полузащитника «Леванте» Джефферсона Лерма. Видео с инцидентом появилось на Youtube-канале El Día Después.

В матче третьего тура чемпионата Испании «Реал» принимал «Леванте» из Валенсии. Во втором тайме Карвахаль сбил Лерма посреди поля. Футболисты гостей вступили в перепалку с защитником королевского клуба. На видео Карвахаль говорит: «Нет на тебя хозяина! Му**к! Ты обезьяна».

В ближайшее время руководство Ла Лиги начнет расследование по данному инциденту.

Матч, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершился вничью — 1:1.