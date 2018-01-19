Папа Римский поддержал педофилов и взбесил чилийцев

Папа Римский Франциск обвинил жертв одного из самых известных чилийских педофилов в клевете. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 19 января.

Такое заявление понтифик сделал в заключение своего визита в Чили, одной из целей которого было урегулирование скандала со случаем педофилии. Как пишет агентство, там самым он подорвал доверие к католической церкви в стране.

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В 2011 году Ватикан признал чилийского священнослужителя Фернандо Карадима виновным в растлении малолетних и психологическом насилии над жертвами. Первые жалобы на него начали поступать еще в 1984 году. Известно, что об этом знал епископ Хуан Баррос, но закрывал глаза на происходящее.

Понтифик сказал, что, пока не увидит доказательств случившегося, он будет считать обвинения поклепом.

Слова Папы вызвали резкое возмущение у чилийцев, жертвы и их адвокаты тут же осудили его отношение к случившемуся. Они отметили, что для чилийского суда, как и для Ватикана, доказательств вины Карадима было достаточно, чтобы отправить его на пожизненное «покаяние и молитву» за его преступления в 2011 году.

В настоящее время католики составляют более 50 процентов населения Чили. Первый католический священник прибыл на территорию, где сейчас находится страна, еще в 1541 году. Спустя 20 лет была создана первая епархия.

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