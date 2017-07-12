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Страх и ненависть в Ватикане

Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних

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Джордж Пелл
Джордж Пелл
Фото: Will Burgess / Reuters

Католическая церковь столкнулась с невиданным секс-скандалом: в развращении малолетних обвинен бывший архиепископ Сиднея кардинал Джордж Пелл, ответственный за всю экономику Святого Престола, третий человек в Ватикане. Его Высокопреосвященство уже вылетел в Австралию, где намерен дать показания и обелить свое имя. «Лента.ру» разбиралась в истории и вспоминала, как надругательства католических священников над детьми стали предметом общественного обсуждения.

Безразличный взгляд кардинала

«Помощь так и не пришла. Четверо переживших это людей — я знал их лично — уже покончили с собой», — вспоминал в интервью The New York Times Эндрю Коллинс, глава делегации жертв священников-педофилов из австралийского Балларата, родного города кардинала.

Они прибыли к Пеллу в поисках помощи в 2016 году и рассказали ему, как в Балларате над ними издевались святые отцы. «Они говорили и говорили, но кардинал был непоколебим, смотрел куда-то вниз. Потом Коллинс, чья семья много лет дружила с Пеллом, обнял его. Кардинал, кажется, смягчился и выступил с эмоциональной речью, обещая помощь», — писала газета. Впрочем, эмоциональной речью дело и ограничилось. Вскоре выяснилось, что бывший архиепископ Сиднея не только мог покрывать злодеяния подчиненных, но и сам был преступником.

Конкретные обстоятельства нынешнего дела против кардинала пока неизвестны: австралийская полиция лишь сообщила, что речь идет о неоднократных сексуальных преступлениях в прошлом. «Беспрестанная злостная клевета не прекращается. Я уже жду, когда окажусь в суде. Я невиновен. Это все ложь. Мне противна сама идея принуждения к сексуальным отношениям», — заявил прессе кардинал в ответ на обвинения.

С благословения понтифика он временно сложил с себя обязанности Префекта Секретариата по делам экономики (Пелл успешно занимался реформой финансовой системы Святого Престола) и отправился в Австралию, чтобы предстать перед судом.

Обвинения в адрес Пелла звучали и раньше: свидетели отмечали, что долгие годы его поведение казалось наблюдателям странным. Подозревали, что он не только закрывал глаза на злодеяния подчиненных, но и помогал злоумышленникам уйти от наказания.

Успешный консерватор

Пелл родился в семье золотодобытчика-англиканина и католички. В университетские годы он был успешным учеником и видным спортсменом — капитаном местной команды по австралийскому футболу. Он даже успел подписать контракт с одним из спортивных клубов. В свободное время Пелл помогал родным управлять семейным пабом. Но потом все же решил уйти в семинарию.

Там он заслужил репутацию жесткого и непреклонного человека. «Высокий сильный мужчина, готовый к конфликту. Он сделает все, чтобы добиться своей цели. Джордж был уверен: мужчины должны быть мужчинами, а не женоподобными гомиками», — рассказывал о своих впечатлениях о будущем кардинале один из его одногруппников. За крутой нрав Пелла прозвали Амбициозным Бульдогом, Большим Джорджем и Принцем Балларата.

Пелл вспоминал, что когда в 1960-е были изобретены противозачаточные препараты, в обществе произошла своего рода социальная революция: «Это было очень интересное время для римских университетов и семинарий. Чувствовался какой-то революционный дух. Много хороших людей решили пойти другим путем».

Но Пелл был тверд: столкнувшись с брожением умов среди собратьев, он занял максимально жесткие консервативные позиции, решительно выступая против контрацепции и гомосексуализма. Он продолжил обучение в Риме, а затем защитил докторскую по церковной истории в Оксфордском университете.

Страшные тайны и большая карьера

С 1971-го по 1984-й он служил священником в Балларате. В это время жители 80-тысячного городка жаловались на разгул педофилии среди духовенства, от которого пострадали десятки детей. Впоследствии Пелл сухо замечал, что был слишком занят религиозной деятельностью, чтобы обращать внимание на преступления.

Прямое обвинение в адрес Пелла выдвигалось лишь однажды: в 2002 году житель Мельбурна заявил, что в 1961-м, когда ему было 12 лет, священнослужитель надругался над ним в летнем католическом лагере. Власти установили, что называвший себя жертвой сексуального насилия в прошлом несколько раз попадался на пьяном вождении и других правонарушениях, и решили, что на слово ему верить нельзя, а доказательств для возбуждения дела недостаточно.

Пелл двигался по карьерной лестнице: папа Иоанн Павел II назначил его кардиналом, а следующий понтифик, папа Бенедикт XVI, ввел в состав Конгрегации доктрины веры, следящей за ортодоксальностью и чистотой вероучения.

В начале 2010-х удача изменила Пеллу: прихожане католических церквей все чаще обвиняли святых отцов в сексуальном насилии, и государство создало специальную комиссию для расследования подобных преступлений. Вскоре выяснилось, что проблема священнической педофилии была актуальна для всей Австралии: как показало расследование, семь процентов всех католических священников страны когда-либо обвинялись в издевательствах над детьми.

Расследование установило: кардинал Пелл, будучи с 1996 года архиепископом Мельбурна, а потом и Сиднея, не реагировал должным образом на обвинения в адрес духовенства и не стремился наказать виновных. По мнению комиссии, его поведение было неэтичным: например, если дело о растлении доводилось до суда, он сопровождал на заседание священника, а не его жертв.

Давая показания комиссии, Пелл сравнил церковь с компанией по перевозке грузов: мол, если некоторые водители насилуют автостоперов, это не повод наказывать руководство компании. Такие слова ожидаемо вызвали общественное возмущение, и над архиепископом сгустились тучи. В разгар скандала он, однако, уехал в Ватикан заниматься финансами Святого Престола, и конфликт затих. Оказалось, что ненадолго.

Репутацию Пелла нельзя назвать однозначно испорченной: бывший премьер Австралии Тони Эбботт называл своего соотечественника «одним из величайших священнослужителей Австралии». Формально Пелл был одним из первых, кто решил помогать жертвам сексуального насилия. Во время работы в Австралии он придумал «мельбурнскую схему» помощи пострадавшим, предложив прихожанам жаловаться на извращенцев и пообещав им компенсации. По факту, однако, жертвам платили небольшие суммы и заставляли молчать о преступлении.

Чтобы церковь не разорилась от подобных выплат, Пелл провернул хитрый трюк: при рассмотрения одного из дел добился постановления суда о том, что имущество, переданное церковью в доверительное управление, не может использоваться для выплаты компенсаций. Таким образом, подавать в суд на католическую церковь в Австралии стало бессмысленно — собственности у нее все равно нет.

Бостонские зачинатели

Вполне вероятно, что еще 20-30 лет назад историю с Пеллом удалось бы замять, однако сегодня к скандалам со священниками-растлителями моментально приковывается внимание общественности. Мир обязан этим расследованию газеты Boston Globe, за которое она получила Пулитцеровскую премию.

В 2002 году пять священников из Бостона и окрестностей были привлечены к суду за растление несовершеннолетних. Подробные репортажи Boston Globe заставили общество обратить внимание на эту проблему. Расследование показало: епископы старательно замалчивали преступления священников. Если святых отцов уличали в насилии над детьми, их переводили в другой приход, где у них, как правило, появлялись новые жертвы.

В итоге местный архиепископ Бернард Лоу ушел в отставку, все пятеро священников были признаны виновными и приговорены к тюремным срокам, а пострадавшие от сексуального насилия прихожане начали открыто обсуждать свои проблемы и обращаться в суды.

Местная епархия была вынуждена выплатить жертвам более 100 миллионов долларов — ради этого пришлось продать большую часть принадлежащих ей земель. Пелл наверняка был в курсе этого дела — вероятно, именно после этого он добился того, что жертвы насилия не могли претендовать на собственность церкви.

О педофильском скандале в Бостоне был снят оскароносный фильм Spotlight (в России вышел в прокат под названием «В центре внимания»). «Бостонская история» заставила и Ватикан обратить внимание на проблему: Папа Римский Франциск сделал борьбу с растлителями в сутанах одним из основных направлений своей деятельности. Наблюдатели, впрочем, отмечают, что хотя понтифик действительно сделал для предотвращения таких преступлений куда больше предшественников, он тем не менее не спешит наказывать виновных в этих злодеяниях.

И сейчас церковь не намерена сдавать без боя своих братьев на растерзание общественности. Главный редактор католического издания Convivium и ученик Пелла, канадский священник Реймонд де Суза в колонке газеты Catholic Herald написал: «Враги Церкви жаждут крови, и одной лишь кровью Пелла они не напьются». По его мнению, странно, что жертвы насилия «вспоминают» о своих страданиях лишь спустя 40 лет после преступления и все дело от начала до конца называет происками врагов католицизма.

Впрочем, свою точку зрения на события Пелл сможет изложить уже через две недели: первое судебное заседание по его делу намечено на 26 июля.

Алексей Наумов

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