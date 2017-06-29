Казначею Ватикана предъявили обвинение в сексуальных домогательствах

В Австралии предъявили обвинение в сексуальных домогательствах главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам кардиналу Джорджу Пеллу. Об этом заявил на пресс-конференции в Мельбурне пресс-секретарь полиции штата Виктория Шейн Паттон (Shane Patton), передает Reuters.

Обвинения выдвинуты по нескольким исковым заявлениям, каждое из которых касается преступлений сексуального характера, отмечает агентство. 76-летний Пелл должен предстать перед судом 18 июля. Других подробностей не уточняется.

В пресс-службе Ватикана и австралийской католической церкви пока не прокомментировали случившееся.

Полиция начала расследование в отношении Пелла в июле прошлого года. В правоохранительных органах заявляли, что священник причастен к растлению несовершеннолетних. В 2015 году ему предъявляли обвинение в сокрытии преступлений педофилов. Кардинал также попадал в поле зрение полиции в 1970-1990-х годах.

Пелл жил в Австралии с 2001 по 2014 годы, а затем переехал в Ватикан.