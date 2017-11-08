Мордовский полицейский четыре года снимал порно с маленькой девочкой

Бывший начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Мордовии подполковник Дмитрий Авдонин получил 13 лет колонии строгого режима за изготовление детского порно и совращение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мордовского Следственного комитета.

Суд признал Авдонина виновным в совершении 13 эпизодов изготовления порнографии с участием девочки, не достигшей возраста 14 лет, а также в 13 эпизодах преступлений сексуального характера в отношении ребенка.

Согласно материалам дела, с августа 2012-го по январь 2016 года мужчина приставал к малолетней дочери своей знакомой. Это происходило в его квартире и гараже, в саунах Саранска, на берегу местных водоемов и на даче в селе Булгаково, уточняется на сайте местной прокуратуры. Все происходящее он снимал на фото и видео.

В июле прошлого года мать ребенка пошла в фотосалон, чтобы распечатать фотографии с флешки, которую ей дал Авдонин. По информации газеты «Вечерний Саранск», на 29 снимках была изображена маленькая голая девочка рядом с мужским членом. Позднее женщина рассказала полицейским, что якобы просто выполняла просьбу подполковника. После этого его задержали.

Издание отмечало, что впервые Авдонин устроил фотосессию с девочкой, когда ей было шесть лет. На допросе он рассказал, что все это происходило с разрешения матери, с которой полицейский состоял в отношениях более десяти лет. Следствие не раскрыло показаний женщины.