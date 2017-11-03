Молодой алтаец запугал сотню школьников голыми снимками

Жителя Алтайского края подозревают в отправке эротических фотографий несовершеннолетним, сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По данным следствия, алтаец в течение года через соцсети переписывался с сотней контактов, большая часть их которых — несовершеннолетние.

В сообщении отмечается, что в 2016 году мужчина посылал эротические снимки малолетней девочке из Кемеровской области. После этого родители обратились в полицию, было заведено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности лиц, с которыми осуществлялась переписка, проживающих в Алтайском крае и других регионах, проводится необходимый комплекс следственных действий», — сообщили в алтайском управлении СК.

В середине октября стало известно, что 23-летний житель Красноярска переписывался во «ВКонтакте» с несовершеннолетними девочками. Он представлялся гинекологом или маммологом, просил у детей снимки их гениталий и переписывался с ними на сексуальные темы.