Стоматолог лишила пациентку 22 здоровых зубов и попалась на новых жертвах

Следователи в Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении стоматолога, которая, по данным следствия, вводила пациентов в заблуждение, стачивала и удаляла им здоровые зубы. Об этом во вторник, 29 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней врача-стоматолога, (...) обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 ("Мошенничество"), частью 1 статьи 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и частью 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")», — отметили в управлении.

Первоначально сообщалось всего об одной жертве обвиняемой — 43-летней жительнице Петербурга, которую стоматолог ввела в заблуждение относительно необходимого объема оказания стоматологических услуг. В результате женщине удалили 22 здоровых зуба и установили вместо них мосты ненадлежащего качества. За оказание данных услуг потерпевшая отдала 843 тысячи рублей.

Однако, по последним данным следствия, всего от действий обвиняемой пострадали пять жительниц Санкт-Петербурга, которых стоматолог обманывала по одному и тому же сценарию: приглашала в ординаторскую, угощала чаем с тортами, говорила о необходимости лечения и угрозе инвалидности при его отсутствии.

«После этого обвиняемая произвела (...) платные медицинские стоматологические манипуляции, в производстве которых не было острой необходимости, в частности тотальное протезирование челюстей с депульпированием "живых" зубов, препарированием и покрытием их мостовидными протезами, установкой пломб на зубы, а также удаление зубов», — сообщили в СКР.

В итоге потерепевшим был причинен вред здоровью средней тяжести, а стоматолог обманом заполучила 3 миллиона 318 тысяч рублей. После того, как обвиняемая и ее защитник ознакомятся с материалами уголовного дела, оно с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру.

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