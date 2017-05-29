Стоматолог в Петербурге удалила пациентке 22 здоровых зуба ради денег

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении врача-стоматолога, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в 2014 году врач и учредитель частной клиники в Фрунзенском районе ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно необходимого объема оказания стоматологических услуг. В результате женщине удалили 22 здоровых зуба и установили вместо них мосты ненадлежащего качества. За оказание данных услуг потерпевшая отдала 843 тысячи рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на проверку информации о совершении врачом ряда аналогичных преступлений.

В Санкт-Петербурге в сентябре 2016 года в суд направили дело хирурга-стоматолога Владимира Дамианиди, чьи действия в ходе платной операции привели к перелому челюсти у пациентки. Свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, он не признал.

В ноябре 2013 года Дамианиди в ходе операции допустил технический дефект, который привел к перелому нижней челюсти. После этого он, не имея сертификата врача челюстно-лицевого хирурга, сделал женщине не показанную ей операцию, причинив вред здоровью средней тяжести.